Rain

vor 47 Min.

Gasthof Lutz in Rain: Das Traditionshaus startet in eine neue Ära

Der Gasthof Lutz in Rain hat eine lange Tradition. Gebaut wurde das heute denkmalgeschützte Gebäude 1704. Seitdem hat sich viel dort getan - gerade auch in jüngerer Zeit.

Plus Nach dem Hotelanbau und der aufwändigen Innenrenovierung wollen Eigentümer und Pächter-Ehepaar des "Gasthof Lutz" in Rain richtig Gas geben.

Von Barbara Würmseher

Der Gasthof Lutz in Rain hat eine lange Tradition und eine bewegte Geschichte, die vor allem durch Eigentümer- und zahlreiche Pächterwechsel in den vergangenen Jahren bedingt ist. Einst war er das erste Haus am Platz, der Veranstaltungsort schlechthin für gesellschaftliche Ereignisse aller Art. Große Faschingsbälle, bedeutende Kulturveranstaltungen, private Festlichkeiten, städtische Empfänge und mehr versammelten einst die Bevölkerung in großer Zahl in Saal wie in Gaststube. Mit der Zeit wurde es stiller dort. Weitere neu entstandene Örtlichkeiten machten Konkurrenz. Auch veränderte sich das Freizeit-Verhalten: Faschingsbälle gibt es in Rain schon lange nicht mehr. Kultur-Veranstalter nutzten alternativ auch den Pfarrsaal oder das - jetzt geschlossene - Dehner-Blumenhotel. Der Kugler-Saal im Gasthof Lutz verkam vorübergehend zur Rumpelkammer. Und auch die angrenzende Kneipe "Bierkutschn" hatte für Gäste zeitweise nicht geöffnet. Das Publikum verlagerte sich auch auf andere gastronomische Angebote.

