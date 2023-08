Geburtstagsparty in Rain findet ein jähes und schmerzhaftes Ende

40 Jugendliche feierten. Zwei von ihnen gerieten so sehr aneinander, dass einer am Ende mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus kam.

Geburtstagsfeier mit schmerzhaften Folgen: In der Nacht zum Sonntag gerieten zwei Gäste einer Party so heftig aneinander, dass gegen Mitternacht die Polizei gerufen werden musste. Wie die Beamten mitteilen, trafen sie am Einsatzort auf rund 40 feiernde Jugendliche.

Einer von ihnen hatte - nach ersten Erkenntnissen - einem anderen eine derart Kopfnuss verpasst, dass dieser mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Eltern der Beteiligten wurden verständigt und die Party fand ein jähes Ende. Den Täter erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (AZ)