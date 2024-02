Gefährliche Körperverletzung in Seniorenresidenz in Rain

In der Nacht auf Samstag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Bewohner und einer Bewohnerin einer Seniorenresidenz. Die Ursache dafür ist unklar.

In einer Seniorenresidenz in Rain ist es in der Nacht auf Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Bewohner gekommen. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, schlug ein 68-jähriger Mann einer 71-jährigen Frau mit einer Metallstange auf das Schlüsselbein, wodurch diese Prellungen und Abschürfungen erlitt. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, konnte zunächst nicht genau geklärt werden. (AZ)