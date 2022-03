Andreas Hofmeir gewinnt in Gempfing neue Fans der Tuba

Beim Literaturfestival Nordschwaben ging es diesmal mehr um Töne, als um Texte. Wie aus dem faulen Buben Andreas der Professor Hofmeir am Mozarteum wurde.

Wenn Andreas Martin Hofmeir sitzend, die Tuba neben sich, in Dialog mit dem Publikum im Gempfinger Pfarrhof tritt und von seiner Kindheit und Jugend in der Holledau erzählt, dann ist er der Bub vom Land und hat schon die Sympathie des Publikums eingefangen. Der spätere Professor am Mozarteum in Salzburg hatte als Schüler also wenig Lust aufs Üben, ist da zu erfahren. „Keinen Aufwand“ – so lautet auch der Titel seiner Autobiografie – wollte er mit seinem Instrument treiben.

Beim Auftritt in Gempfing ist in der Lyrik Andreas Hofmeirs noch Luft nach oben

Er landete dann bei der Tuba, weil die in einer Dvořákschen Symphonie nur sieben Töne zu spielen hatte, im Gegensatz zu den 20.000 Noten einer Geige. Nach diesem Abend darf sich daher jeder mal ein bisschen als Tubist fühlen. Insgesamt scheinen Minimalismus und leichte Depression den Buben begleitet zu haben. Auch bei den lyrischen Texten des jungen Mannes – es handelt sich ja schließlich um eine Veranstaltung im Rahmen des Nordschwäbischen Literaturfestivals“, scheint im Versmaß und im Reim noch Luft nach oben.

Dazu gibt’s Musik aus der Tuba, begleitet von Matthias Bublath am Klavier. Bei den brasilianischen Liebesliedern merkt dann jeder, dass der Landbursche auf dem Podium seinem Instrument ziemlich Virtuoses entlockt. Überhaupt scheint sich die Biografie des jungen Mannes dann doch zum Guten gewandelt zu haben. Er lebt in Berlin, spielt in einem Orchester, geht auf Tournee mit den Münchner Philharmonikern, hat im Flugzeug die Tuba als Flugbegleiterin auf dem Sitz neben sich. Man merkt, Künstler und Instrument werden groß. Ganz große Spielkunst ist dann auch das Finale mit einem Flötenstück von Telemann. So bleibt als Resümee des Abends: Tuba und Künstler haben neue Fans gewonnen. Wie raunte ein Tubaspieler im Publikum dem Berichterstatter beim Gehen zu: „Der spielt in einer anderen Liga“. Dem ist nichts hinzuzufügen. (anlö)

