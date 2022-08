Rain-Gempfing

vor 50 Min.

Ausstellung zeigt Buntheit als Ergebnis schöpferischer Freiheit

Plus Im Gempfinger Pfarrhof wird am 11. September eine bemerkenswerte Ausstellung eröffnet. Es geht um Arbeiten der früheren Studenten des Malers, Zeichners, Karikaturisten, Glasmalers und Kunstprofessors Josef Oberbergers.

"Eins habe ich tatsächlich von meinen 400 Schülern gelernt: dass Kunst nicht lehrbar ist, und es ist gut so" – So äußerte sich Josef Oberberger im Rückblick auf seine 35-jährige Dienstzeit an der Akademie der Bildenden Künste München. Seine Schüler sehen das ganz anders. Voll Anerkennung sprechen sie von ihrem ehemaligen Lehrer. 60 von ihnen stellen nun im September und Oktober im Pfarrhof Gempfing aus. Pfarrhaus, Pfarrstadel, Holzlege und Marienkapelle sind angefüllt mit den Werken seiner Schüler.

