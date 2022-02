Rain-Gempfing

18:00 Uhr

Der Räuber Josef Schreck: einst berüchtigt – heute fast vergessen

Plus Auf dem Friedhof im Rainer Stadtteil Gempfing gibt es ein unscheinbares Grab mit kaum mehr lesbarer Inschrift. Der Mann, der dort ruht, war einst gefürchtet.

Von Barbara Würmseher und Erich Hofgärtner

Friedhöfe erzählen unendlich viele Geschichten. Wer die Inschriften studiert, kann erahnen, dass sich hinter jedem Grabstein Schicksale verbergen. Mitunter gibt es es mysteriöse Zusammenhänge, menschliche Tragik oder kriminelle Hintergründe. In einer Serie wollen wir an Verstorbene erinnern, die für solche Schicksale stehen. In Folge zwei geht es um Josef Schreck, der als Bandenmitglied des berüchtigten Räubers Mathias Kneißl sogar bayerische Kriminalgeschichte geschrieben hat.

