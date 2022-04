Herbert Veh stellt Roman vor: Ein Debütwerk voller Witz und Ironie

Der ehemalige Präsident des Landgerichts Augsburg, Herbert Veh, stellt in Gempfing seinen Roman "Im Anfang" vor. Dieser enthält viel Autobiografisches.

Gerichtspräsident Heinrich Mai bereitet sich mental auf den bevorstehenden Ruhestand vor. Auf einem Pfarrfest trifft er den pensionierten Griechischlehrer seiner ehemaligen Schule. Der Altphilologe erklärt ihm, dass er die Zeit des Ruhestandes damit verbringe, das Johannesevangelium neu zu übersetzen. Zentrale Aussagen kämen in den gängigen deutschen Fassungen nur unzureichend zur Geltung. Seine Übersetzung dagegen werde die Theologie revolutionieren. Diese Begegnung hatte Mai schließlich dazu inspiriert, selbst Texte zu verfassen, die keine juristischen Sprachmuster enthalten – soweit der Roman „Im Anfang“, den Herbert Michael Veh im vollbesetzten Gempfinger Pfarrhof vorstellte.

Roman von Herbert Veh: Publikum in Rain-Gempfing gefällt das Buch

In seinen Anmoderationen verriet der Autor, dass sein Debütwerk viel Autobiografisches enthält. Wie sein Romanheld ging er vor zwei Jahren als Präsident des Landgerichts Augsburg in Pension und musste sich künftig auf eine völlig neue Situation einstellen. Veh, ein gebürtiger Donauwörther, wollte allerdings keine reine Autobiografie schreiben. „So eine Dokumentation birgt die Gefahr vieler Fehler“, meint der Autor.

Das Ergebnis ist ein Konvolut höchst amüsanter Geschichten, voller Witz und Ironie. Dem Publikum gefiel es. Das war sicher auch das Verdienst von Michael Schneider, ehedem Sprecher beim Bayerischen Rundfunk. Er verstand es gekonnt, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Schneider schickte die Zuhörer mit dem zehnjährigen Knaben Heinrich in den Ferien zu Verwandten aufs Land, beleuchtete die fußballerischen Fähigkeiten des außer Form geratenen späteren Ministerialbeamten Heinrich Mai und gab Einblicke in die Entstehung eines Nachbarstreits, seine ungewöhnliche Auflösung und die Rolle des Gerichtspräsidenten. Zur guten Stimmung des kurzweiligen Abends trug nicht zuletzt die musikalische Umrahmung bei: Luise Fieger spielte mit Ragtimes von Scott Joplin.