Rain-Gempfing

vor 16 Min.

Konzert in Rain: Faszinierendes aus der Welt der Harfe

Die virtuose Harfenistin Feodora Johanna Mandel vermittelte im Pfarrhof Gempfing an ihrer goldenen Harfe faszinierende Einblicke in die Möglichkeiten dieses Instruments.

Plus Die Virtuosin Feodora Johanna Mandel beglückte im Gempfinger Pfarrhof ihr Publikum. Für die gebürtige Donauwörtherin war es ein Heimspiel.

"Der Kammermusik ihre Steifheit nehmen", ist ein erklärtes Ziel der Musikerin Feodora Johanna Mandel, die in unserer Region, aber auch weit darüber hinaus, ob ihrer Virtuosität bekannt ist. Die gebürtige Donauwörtherin, aufgewachsen in Kaisheim als Tochter des von Musik durchdrungenem Elternpaars Heidi und Wolfgang Gabler, ist oft in symbiotischer Verschmelzung mit ihrer Harfe zu erleben. Als Botschafterin dieses Instruments und in Verwirklichung ihres Ziels war die 36-Jährige jetzt mit einem Gastspiel im Gempfinger Pfarrhof zu erleben. Konzept, Räumlichkeiten und nicht zuletzt die Künstlerin machten ein intensives, ja fast intimes Konzerterlebnis möglich, das der solistisch auftretenden Musikerin freilich große Präsenz abverlangte.



