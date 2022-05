Classico Terzetto Italiano musiziert mit zauberhafter Leichtigkeit im Pfarrhof

Plus Drei ausgezeichnete Musiker boten auf der Durchreise ein Überraschungskonzert. Und sie hatten wahrlich Außergewöhnliches zu bieten.

Der Förderverein Gempfinger Pfarrhof hat einmal mehr bewiesen, dass er immer für eine Überraschung gut ist. So jetzt geschehen mit dem Konzert des Classico Terzetto Italiano. Ein Zufallstreffer sozusagen, weil die sagenhafte Gastfreundschaft der Gempfinger Macher ein herzliches Willkommen anbot, ein Bett und den krossgebratenen Gempfinger Schweinebraten. Da bedankten sich drei wunderbare Musiker, die zufällig auf der Durchreise nach Magdeburg und Köthen zu dortigen Auftritten waren, mit ihrem Konzert "Zauberhafte Leichtigkeit", das durch eine ganz besondere Instrumentenzusammenstellung bestach: Gitarre, Flöte und Bratsche, alle mindestens 100 Jahre oder älter.