Rain-Gempfing

17:00 Uhr

Kultur im Herbst: Im Gempfinger Pfarrhof spielt ein junges Ausnahmetalent

Plus Das zweite Halbjahresprogramm des Pfarrhofs Gempfing bietet achtmal Begegnungen mit Malerei, Literatur, Archäologie und jeder Menge Musik. Und einen heimlichen Stargast.

Der Herbst bricht an und mit ihm kommen auch wieder die schönen Seiten des kulturellen Lebens in Fluss. Im Pfarrhof Gempfing beispielsweise ist im zweiten Halbjahr wieder einiges geboten, was die Sinne anspricht. Acht Veranstaltungen laden dazu ein, sich in Klängen, Bildern und Worten zu verlieren, Ausgrabungsfunde zu besichtigen und in fremde Länder einzutauchen. Es gibt Begegnungen mit alten Bekannten, aber auch das überraschende Kennenlernen eines jungen Talents. Und das ist im Einzelnen geboten:

