Drei verletzte Polizisten und Suche nach Faschingsparty-Schlägern

Plus Im Februar haben aggressive Männer gleich drei Beamte der Polizeiinspektion Rain verletzt. Die sucht nach der Faschingsparty in Genderkingen noch immer nach mehreren Straftätern.

Die heiße Phase des Faschings ist für die Polizeiinspektion (PI) Rain gar nicht lustig verlaufen. Innerhalb einer Woche erlitten gleich drei Beamte der Dienststelle bei Einsätzen auch außerhalb des närrischen Treibens nicht unerhebliche Verletzungen. Entsprechend alarmiert ist stellvertretender Inspektionsleiter Peter Martin: "An eine ähnliche Serie kann ich mich nicht erinnern."