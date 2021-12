Geplante Moschee in Rain: Unterschriftenliste gegen den Standort

Die türkisch-islamische Gemeinde Ditib möchte in Rain schon lange ein Gebetshaus errichten. Jetzt gibt es einen neuen möglichen Standort.

Schon seit einigen Jahren hat der türkisch-islamische Verein Ditib Rain den Wunsch, in der Lechstadt eine Moschee zu errichten. Bisher jedoch ohne Gelingen: Zweimal schon hat sich dieser Plan mangels eines geeigneten Bauplatzes nicht verwirklichen lassen. Im Holunderweg, einem Mischgebiet nahe der Wohnbebauung war bereits ein Grundstück ins Auge gefasst worden, ebenso im Nelkenweg. Die Vorhaben scheiterten einmal an den Vorgaben des Bebauungsplans, zum anderen an den eigenen Bedürfnissen der Stadt Rain, die für Großprojekte ebenfalls Platz benötigt. Nun jedoch steht erneut ein konkreter Bauplatz für eine Moschee zur Diskussion.

In der Alten Bayerdillinger Straße gibt es gegenüber dem Kindergarten eine freie Wiese in Form eines Dreiecks. Sie hat die Flurnummer 997/30, ist rund 600 Quadratmeter groß und liegt in einem Mischgebiet, wenngleich sich Wohnbebauung direkt daran anschließt. Diesen Platz hat die Stadt dem Verein Ditib angeboten, der ohnehin derzeit direkt gegenüber sein Gebets- und Versammlungshaus hat, nämlich in den Räumen der Firma bos-Sport (ehemals Getränke Pledl). Die türkisch-islamische Gemeinde feiert dort ihre Freitagsgebete, aber auch größere Feste wie Zuckerfest und Ramadan. Nach außen ist Ditib Rain - vor Corona - vor allem mit dem Kulturfest auf dem Parkplatz der Dreifachturnhalle in Erscheinung getreten. Ditib gibt es seit Juni 2010 in Rain.

64 Anwohner plädieren für einen anderen Standort und befürchten Unfallrisiko

Nicht überall stößt das Bauvorhaben auf Zustimmung. Es gibt eine Unterschriftenliste mit 64 Einträgen, mit der sich Anwohner aus dem erweiterten Wohngebiet "Bei der Klause" an Rains Bürgermeister Karl Rehm und den Stadtrat wenden, mit der Bitte, dem Bau einer Moschee in der Alten Bayerdillinger Straße nicht zuzustimmen. Sie nennen im Wesentlichen folgende Gründe: Die Parkplatzsituation sei um das besagte Grundstück herum unzureichend. Vor allem wegen der Nähe zum Kindergarten sehen sie erhöhte Unfallgefahr. Sie fürchten Lärmbelästigung durch an- und abfahrende Fahrzeuge und große Feiern. Sie halten ein Gebetshaus in einem Wohngebiet für nicht vertretbar. Sie fragen: Wie passt das zusammen, wenn der Kindergarten in seinen Förderschwerpunkten das Feiern christlicher Feste ausweist und dann gegenüber ein türkisch-islamischer Verein ein Gebetshaus betreibt?

Andreas Rieder, einer der Sprecher betont, er habe nichts gegen den Verein an sich und schätze das Recht der freien Religionsausübung hoch ein. Den Standort jedoch halten er und weitere Anwohner nicht für richtig. Zudem wünscht er sich vonseiten der Stadt Rain mehr Transparenz, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Er beklagt, dass eine Anwohnerversammlung stattgefunden habe, zu der nur ein sehr kleiner Kreis eingeladen worden sei. "Dieser Umstand kann aus unserer Sicht nicht die Gesamtheit der Anwohner in der Klause abbilden."

Im März/April soll es eine Bürgerversammlung geben

Eine solche Versammlung hat es in der Tat gegeben, allerdings war nicht die Stadt Rain Veranstalter, wie Bürgermeister Rehm sagt, sondern der Verein Ditib selbst, der den direkten Nachbarn erste Entwürfe zeigen wollte. Demnach handelt es sich um ein schlichtes Gebäude ohne Minarett. Bislang, so Rehm, gebe es noch keinen Bauantrag. Sobald der eingereicht werde, gehe das Thema in die öffentliche Stadtratssitzung. Auch sei für März/April eine Bürgerversammlung geplant. Karl Rehm beschreibt die Stimmung bei der Ditib-Versammlung als positiv. Keiner der Anwesenden habe sich gegen das Projekt ausgesprochen, so Rehm.

