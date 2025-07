Großes Besucherinteresse beim Tag der Offenen Tür im Rainer Schulzentrum

Nach langer Bauzeit ist es endlich in Betrieb gegangen – seit Beginn des Schuljahres 2024/25 ist das neu errichtete Rainer Schulzentrum Lern- und Lebensort für über 1000 Schülerinnen und Schüler, die dort die Realschule oder die Mittelschule besuchen. Bei einem Tag der Offenen Tür nutzte eine große Zahl von Besuchern die Gelegenheit zur Besichtigung und zur Teilnahme einer breit gefächerten Palette von Aufführungen, Präsentationen und Mitmach-Aktionen. Die Reaktionen fielen sehr positiv aus: Die Gäste, ob Eltern, ehemalige Schüler oder interessierte Bürger, zeigten sich äußerst angetan von den modernen, hellen und großzügigen Räumlichkeiten, in denen die Jugend aus dem Lechgebiet seit einem halben Jahr ihren Schulalltag verbringt. Bestens unterhalten wurden die Gäste in der Aula mit einem bunten Showprogramm, an dem die Schulbands von Real- und Mittelschule ebenso mitwirkten wie Bläsergruppen oder Akrobatik-, Modenschau- und Chorauftritte. In den Klassen- und Fachraumtrakten konnten die Besucher Lesezeichen basteln, Plastikeimer marmorieren, Buttons herstellen oder sich an Geschicklichkeitsspielen versuchen. Wer technikaffin war, hatte die Gelegenheit, sich mit Laser-Cutting, Roboting, einem Plotter und 3-D-Druck auseinanderzusetzen. Für sportlich Interessierte war rund um die Dreifachturnhalle einiges geboten: Fußball-Dart und eine Torwand, ein Basketballparcours, Tischtennis und Ringewerfen. Möglichkeiten zum Mitspielen boten sich auch an einer Bastelstation, am Glücksrad oder bei einer Tombola. Wer Freude an Farben hatte, für den waren Glitzertattoos und Kinderschminken im Angebot. Gelegenheit für neue Erfahrungen boten der Parcours der Sinne, eine Gesteinsbestimmung oder ein Mini-Escape-Game. Tiefer ins Schulgebäude und seine Geschichte eintauchen konnte man bei einer Schulhausrallye, einer Filmvorführung, einer Ausstellung und bei Vorträgen. Ein reichhaltiges Essens- und Getränkeangebot von der Mensa, Eltern und Schülern sorgte zudem für das leibliche Wohl.

