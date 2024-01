Hallenbad Rain ist nach der Generalsanierung neu eröffnet

Plus Für 4,5 Millionen Euro wurde das Bad statisch instandgesetzt und modernisiert. Ein Edelstahlbecken ist der Blickfang. Warum es trotz aller Überlegungen mehr Sport- und weniger Spaßbad ist.

Ein elegantes Edelstahlbecken, matte Blautöne in einer stilisierten Wellenbewegung an der weiß gekachelten Wand, gedämpftes Licht aus der abgehängten Decke: Das sind wohl die augenscheinlichsten Veränderungen im neuen, alten Rainer Hallenbad. Doch ein wesentlicher Teil der aufwendigen Sanierung liegt darüber hinaus im "unsichtbaren" Bereich unter der Schwimmhalle, wo vor allem die fortgeschrittene Korrosion der Stahlträger beseitigt wurde.

Fast vier Jahre lang war das Hallenbad geschlossen - erst wegen Corona, dann seit Januar 2022 wegen des Baubeginns zum achten Sanierungsabschnitt - des letzten und weitaus kompliziertesten. Am Sonntag nun wurde das Hallenbad des Grundschulverbands wieder eröffnet - mit einem Tag der offenen Tür. Einem "Freudentag", wie Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Karl Rehm sagte. 8,5 Millionen Euro hat der Träger seit dem Jahr 2005 dort investiert.