Hallenbad Rain: Unerfreuliche Überraschungen bei der Sanierung

Plus Die Kosten für die Instandsetzung des Rainer Hallenbads steigen um 103.500 Euro auf 3,7 Millionen an, denn bei den Bauarbeiten kamen einige Schäden mehr zutage. Worum es sich dabei handelt.

Es dauert noch eine ganze Weile, bis der erste Wassersportler vom Drei-Meter-Turm ins frisch eingelassene Wasser des neuen Edelstahlbeckens hechten kann. Noch verbreitet das Rainer Hallenbad den üblichen spröden "Charme" einer Baustelle, doch geht die Sanierung zügig voran. In der Sitzung des Grundschulzweckverbands - er ist auch Träger des Hallenbads - informierten jetzt Bürgermeister Karl Rehm und die Mitarbeiter der entsprechenden Fachstellen über den Fortschritt der Arbeiten, über Kostenentwicklung und Prognosen.