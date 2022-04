Handfester Streit im Auto sorgt für Polizeieinsatz bei Rain

Auf der Rückfahrt aus Augsburg kam es in einem Auto zu einem handfesten Streit. Die Polizei ermittelt nun wegen mehreren Delikten.

Nachdem ein Ehepaar aus Neuburg mit zwei Bekannten zum Feiern nach Augsburg gefahren ist, hat es Samstagnacht gegen 3 Uhr auf der Rückfahrt im Auto einen handfesten Streit gegeben. Zunächst wurde dieser laut Polizei verbal ausgetragen, bis einer der Mitfahrer der Fahrerin ins Lenkrad griff. Der Ehemann der Frau schrie diesen daraufhin an und wurde in der Folge vom zweiten Täter gewürgt. Schließlich wurde die Fahrerin gezwungen, auf der B16 auf Höhe Rain, anzuhalten. Sonst „würde er ihren Mann abstechen“, schilderte die Polizei in der Mitteilung die Drohung eines Beschuldigten. Nach dem die beide aus dem Auto ausstiegen, beschädigte einer der beiden das Fahrzeug noch mit einem Tritt gegen die Beifahrertüre, ehe sie sich beide zur Fuß aus dem Staub machten. Gegen die Täter wird wegen mehrerer Delikte ermittelt, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (AZ)