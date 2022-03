Rain/Harburg

17:13 Uhr

Blitzmarathon: Donauwörther Polizei zieht zu schnelle Lkw aus dem Verkehr

Plus Es ist Blitzmarathon, morgens wird noch kaum einer wird erwischt, der zu schnell fährt. Am Nachmittag werden bei Harburg dann doch Lkw aus dem Verkehr gezogen.

Von Barbara Wild

Drei Stunden schon steht der VW-Bus der Verkehrspolizei Donauwörth hinter den Büschen der B16 bei Rain. Der Beamte schaut erstaunt auf seinen Laptop. "Bisher war noch kein Einziger zu schnell", sagt er. "Schätze, alle wissen, was Sache ist", vermutet er. Die Sache ist der Blitzmarathon, der bayernweit stattfindet und eben auch zwischen Harburg und Rain. Bis zum Mittag wird seine Blitz-Bilanz kein einziger Fahrverstoß an dieser Stelle trüben. Wie Helmut Schneid, stellvertretender Leiter der Verkehrspolizei Donauwörth, am Nachmittag bestätigt, fahren die Menschen in der Region an diesem Donnerstag nahezu vorbildlich.

