Rain

Hauptstraße 72 in Rain: So soll der Platz nun aufgehübscht werden

Plus 2018 wurde an exponierter Stelle in der Rainer Altstadt ein Haus abgerissen. Dadurch ist eine wenig gefällige Freifläche entstanden. Nun gibt es eine Lösung.

Von Barbara Würmseher

Spröder "Baustellen-Charme" herrscht seit November 2018 auf einem Platz in Rain, der sich in prominenter Lage mitten in der ensemblegeschützten Altstadt befindet: Wer aus der Donauwörther Straße in Richtung Innenstadt fährt, erhascht unmittelbar nach dem Schwabtor den Blick auf eine geschotterte Fläche mit Bauzaun, die an eine optisch unansehnliche Hausfassade grenzt. Seit vor über drei Jahren das einsturzgefährdete Anwesen Hauptstraße 72 abgerissen wurde, fragen sich Bürger, was dort wann passieren soll und ob die Stadt Rain den Platz in der Zwischenzeit in diesem Zustand belassen will.

