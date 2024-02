Heftiger Unfall bei Rain geht recht glimpflich ab

Dieser Unfall zwischen Rain und Bayerdillling hätte böse enden können. Der Blechschaden ist dennoch ordentlich.

Ein recht schwerer Verkehrsunfall am Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen Rain und Bayerdilling ist vergleichsweise glimpflich abgegangen. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und es entstand erheblicher Blechschaden.

Verursacher war laut Polizei ein 71-Jähriger, der mit seinem Kleintransporter von einem Feldweg aus die Kreisstraße überqueren wollte. In diesem Moment war auf dieser aber eine 59-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Bayerdilling unterwegs. Der Mann übersah den Pkw. Die beiden Wagen stießen zusammen. Der Schaden am Transporter wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt, am Auto auf circa 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Rentner blieb trotz der heftigen Kollision wohl unverletzt. Die 59-Jährige kam mit einem Schock und leichten Blessuren davon. Die Kreisstraße musste nach dem Unglück für einige Minuten komplett gesperrt werden. (AZ)