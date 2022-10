Rain

vor 19 Min.

Heimat-Check: Die Rainer sind zufrieden und fühlen sich wohl – aber...

Was finden Rainer Bürger gut in ihrer Stadt? Wie wohl fühlen sie sich? Und in welche Richtungen gehen ihre Wünsche und Anregungen? Beim Heimatcheck unserer Zeitung wurden 14 Bereiche abgefragt.

Plus Mit dem Einzelhandel und der Lebensqualität sind die Teilnehmenden aus Rain zufrieden. In einem wichtigen Bereich gibt es aber Luft nach oben.

Von Barbara Würmseher

Wie wohl fühlen sich die Rainer Bürger in ihrer Stadt? Was finden sie dort positiv und wo gibt es in ihren Augen noch Entwicklungspotenzial? In unserer großen Online-Umfrage Heimat-Check haben unsere Leserinnen und Leser im August für 14 Bereiche des täglichen Lebens ihre Bewertungen von null bis zehn abgegeben. Nun liegen die Ergebnisse vor. Was bedeutet das für die Stadt Rain? Wie funktioniert dort das alltägliche Leben?

