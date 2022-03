Heiße Asche löst Brand in Rainer Altstadt aus

Feueralarm in der Altstadt von Rain: Am Montagabend werden zwei hölzerne Bauwerke ein Raub der Flammen.

In der Rainer Altstadt ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen. Auslöser war nach Angaben der Polizei wohl heiße Asche. Die stammte aus einem Holzofen. Die 67-jährige Besitzerin warf die Asche auf einen Komposthaufen, der sich zwischen einem alten Hühnerstall und einem Anbau an einen Stadel befindet. Offenbar befand sich noch Glut in der Asche. Sie entzündete das Laub auf dem Komposthaufen.

Die Flammen griffen auf die beiden Bauwerke auf dem Anwesen in der Brachetstraße über. Als die alarmierte Feuerwehr kurz nach 21 Uhr eintraf, brannten die Holzkonstruktionen lichterloh, berichtet Kreisbrandmeister Peter Mikschl. Mit dem Wasser aus vier C-Rohren habe das Feuer zügig gelöscht werden können.

Die Höhe des Schadens ist laut Polizei aktuell nicht bekannt. Glücklicherweise sei der Brand noch rechtzeitig bemerkt worden, bevor er auf den Stadel übergegriffen hätte, so Mikschl. Die Freiwillige Feuerwehr Rain war mit etwa 35 Kräften vor Ort. (AZ/wwi)