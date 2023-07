Rain

12:00 Uhr

"Wie verhext": Geplantes Rainer Juze erleidet nächsten herben Rückschlag

Plus Der Container-Jugendtreff auf dem ehemaligen Eislaufplatz in Rain wird zu teuer und muss neu überdacht werden. Gut, dass es nun eine provisorische Lösung gibt.

Von Barbara Würmseher

Die alte Kegelbahn im Rainer Pfarrzentrum hat sich gewandelt: Mit Einsatz und Kreativität hat der Jugendpartnerverein den zuletzt ungenutzten Kellerraum zu einem schicken Club aufgemöbelt. Der erste interne Probelauf hat am Samstag stattgefunden und in Kürze soll der Betrieb offiziell starten. Von Anfang an war klar, dass dieser Treff - überlassen von der katholischen Kirchenverwaltung - lediglich ein Provisorium ist. Denn eigentlich gibt es ja andere Pläne.

Nachdem auf politischer Ebene lange um einen Standort gerungen wurde, hatte der Stadtrat im August 2021 den Beschluss gefasst, auf der ehemaligen Eislaufbahn am Schulzentrum ein Container-Juze zu bauen. Der Fortschritt ging seither schleppend und inzwischen laufen die Kosten für diese Container-Lösung aus dem Ruder. Am Dienstag stand das Thema zum wiederholten Mal auf der Agenda des Rainer Stadtrats - und einmal mehr auf dem Prüfstand.

