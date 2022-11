Rain

Heuer endlich wieder Schlossweihnacht in Rain

Sehr beliebt ist der stimmungsvolle Christkindlmarkt rings ums Rainer Schloss. Wegen Corona wurde er 2020 und 2021 abgesagt. Heuer sind nach aktuellem Stand der Dinge keine Pandemie-Auflagen in Sicht. Deshalb ist die Stadt in die Planungsphase eingetreten.

Plus Zwei Winter lang konnte der beliebte Christkindlmarkt in der Tillystadt nicht stattfinden. Heuer plant die Stadt Rain plant das Großereignis vom 8. bis 11. Dezember.

Von Barbara Würmseher

Nur noch gut vier Wochen, dann wird es rings ums Rainer Schloss wieder glitzern und leuchten, dann wird die Luft mit Bratwurst- und Glühweinduft angereichert sein, dann werden die Glocken wieder süßer klingen und so mancher wird von "White Christmas" träumen. Die Schlossweihnacht findet wieder statt! Drei Kalenderjahre sind verstrichen, seit es dieses Ereignis zum bisher letzten Mal gegeben hat. Zwei Mal hat Corona der stimmungsvollen Veranstaltung den Garaus gemacht. Jetzt aber hat der Kultur- und Festausschuss für heuer das Konzept abgesegnet, das so opulent ist wie eh und je. Vom 8. bis 12. Dezember dürfen sich die Rainer und ihre Besucher über diesen besonderen Christkindlmarkt freuen. Das Tourismusamt befindet sich mitten in der Planung. Sollte sich mit Blick auf Corona in den kommenden Wochen noch eine rechtlich neue Situation ergeben, wird die Stadt Rain das Konzept entsprechend anpassen.

