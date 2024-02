Hilfsbereite Frauen retten Seniorin vor dem Schlimmsten

Eine über 90-Jährige ist nachts bei strömendem Regen mit Rollator auf der Umgehungsstraße von Rain unterwegs. Die Polizei lobt die Umsicht und Hilfsbereitschaft ihrer Retterinnen.

Eine hilfsbereite Autofahrerin und ihre beiden Mitfahrerinnen aus dem Landkreis Donau-Ries retteten am Donnerstagabend eine Seniorin aus einer womöglich lebensgefährlichen Situation. Wie die Polizei Rain mitteilt, waren die drei Frauen mit ihrem Auto gegen 20 Uhr von der B16/Neuhofweg auf die Umgehungsstraße abgebogen, um in südliche Richtung nach Gempfing weiterzufahren. Zu diesem Zeitpunkt herrschte strömender Regen.

Auf Höhe des Stadtteils Mittelstetten bemerkten sie plötzlich eine ältere Frau, die mit einem Rollator die Straße entlanglief. Aufgrund der schwarzen Nacht und ihrer dunklen Kleidung war die Fußgängerin nur schwer erkennbar und war zudem wegen des Regens bereits stark durchnässt. Die Autofahrerin erkannte sofort die missliche und auch riskanten Situation, in der sich die über 90-jährige Seniorin befand.

Sie hielt an und brachte mithilfe ihrer Beifahrerinnen die Hilflose kurzerhand im Auto zur Polizeiinspektion Rain. Dort stellte sich heraus, dass die Rentnerin in einem Seniorenheim wohnt und von dort zu einem Spaziergang aufgebrochen war. Letztlich brachte eine Streife der PI die Frau zurück in ihr trockenes, warmes Zuhause. Die Polizei lobt ausdrücklich die Umsicht der Helferinnen, die mit vorbildlicher Courage gehandelt haben. Auf diese Weise haben sie einen hilflosen Mitmenschen in einer Notsituation vor dem Schlimmsten bewahrt. (AZ)