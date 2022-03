Hinterrad von Fahrrad am Rainer Bahnhof gestohlen

Ein ungewöhnlicher Diebstahl ereignete sich am Donnerstag am Rainer Bahnhof. Dort wurde das Hinterrad eines Fahrrades gestohlen.

Am Donnerstag ist in Rain ein Hinterrad eines Fahrrades gestohlen worden. Das teilte die Polizei Donauwörth mit. Zwischen 15.45 Uhr und 18.15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter am Rainer Bahnhof das Hinterrad von einem dort abgestellten Fahrrad. Das war zu diesem Zeitpunkt am Vorderrad abgeschlossen. Der Schaden beträgt 80 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rain zu melden. (dz)