Polizei stoppt zwei betrunkene Autofahrer in einer Nacht

Die Polizei hat in Rain und in Holzheim Pkw-Fahrer gestoppt, die unter Alkoholeinfluss standen. Einer der Männer hat nun eine Strafanzeige am Hals.

Die Polizei hat im Lechgebiet in der Nacht auf Sonntag innerhalb kurzer Zeit zwei Autofahrer erwischt, die unter Alkoholeinfluss standen. Gegen 23.30 Uhr kontrollierte am Samstag eine Streifenbesatzung in Holzheim einen 36-Jährigen. Bei dem ergab ein Alkoholtest einen Wert von 0,5 Promille. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren und muss mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen. Gegen 1 Uhr fiel dann ein 21-Jähriger durch seine riskante Fahrweise in der Preußenallee der Polizei auf. Die Gesetzeshüter stoppten den Fahrer. Bei ihm zeigte das Messgerät einen Wert von über 1,2 Promille an. Damit steht der Verdacht einer Straftat im Raum. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)

