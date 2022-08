Im Angelhaken verfangen: Polizei rettet verletzte Ente aus dem Lech

Eine Ente hat sich bei Rain in einem Angelhaken verfangen und dabei schwer verletzt. Die Polizei rettete den Wasservogel.

Ein Spaziergänger hat einer offensichtlich schwer verletzten Ente am Lech bei Rain das Überleben gesichert. Der Mann entdeckte das Tier etwa zwei Kilometer südlich der Staustufe Rain. Es hatte Verletzungen am Schnabel, am linken Flügel und Fuß. Grund dafür war die Begegnung mit einem Angelhaken, in dem sich der Wasservogel verfangen hatte.

Der Passant verständigte die Polizei in Rain. Polizeibeamte konnten das weibliche Tier aus dem Wasser holen und befreien. Die Ente wurde zu einem Tierarzt gebracht, der die offenen Wunden nähte und das Tier dann wieder im Lech aussetze. (AZ)