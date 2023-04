Rain

Schäden summieren sich: Immer wieder Vandalismus am Schloss in Rain

Plus Unbekannte zerstören in regelmäßigen Abständen Gegenstände in oder um die öffentlichen Toiletten des Nebengebäudes. Jetzt zeigt der gläserne Fußboden tiefe Risse.

Das Nebengebäude des Rainer Schlosses ist beinahe noch nigelnagelneu. Es wurde vor gerade mal einem halben Jahr eingeweiht. 650.000 Euro hat dieser Neubau gekostet, mit dem die Stadt nicht nur Lagerflächen und mehr geschaffen, sondern erstmals auch öffentliche Toiletten eingerichtet hat. Seitdem wurde das Gebäude mehrfach Ziel von blinder Zerstörungswut. Vandalen haben sich wiederholt dort ausgetobt. Zuletzt haben sie zwei der vier teuren Glasscheiben zerschmettert, mit denen die Reste der dort freigelegten mittelalterlichen Grundmauern abgedeckt sind, um sie sichtbar zu erhalten. "Der Schaden beträgt 9000 Euro", wie Quirin Neher, Pressesprecher der Stadt Rain, sagt.

Erst wurde die linke Platte des durchsichtigen Fußbodens mutwillig eingeschmissen, wenige Tage später zeigte dann die rechte tiefe Risse und Sprünge, "die vermutlich mit einem Stein oder Werkzeug entstanden sind", nimmt Neher an. Da infolgedessen die Stabilität der Platte wohl nicht mehr gegeben ist, musste die Stadt Rain die öffentlichen Toiletten bis auf Weiteres sperren, um das Risiko zu vermeiden, dass jemand beim Betreten einbricht und sich verletzt.

