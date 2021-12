Infotafel im Stadtpark in Rain beschädigt

Offenbar eine Gruppe von Jugendlichen hat im Stadtpark in Rain ihr Unwesen getrieben. Es geht um ein Schild und eine Infotafel.

Daneben benommen haben sich offenbar mehrere Jugendliche im Stadtpark in Rain. Wie die Polzei berichtet, beobachteten Zeugen am Donnerstag gegen 20.45 Uhr eine Gruppe, die mit einem Schild mit der Aufschrift "Betreten der Eisfläche verboten" in Richtung Stadtpark lief. Die die Besatzung einer Streife fand kurze Zeit später nur noch das Schild im Park auf, die Jugendlichen waren nicht mehr vor Ort. Die Beamten stellten zudem fest, dass im Bereich des Klettergerüsts die Infotafel verbogen war.

Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/7007-0. (AZ)