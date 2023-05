Jeder vierte Euro im Haushalt der Stadt Rain ist für Kinder und Jugendliche

Plus Der Stadtrat Rain verabschiedet einen Rekord-Haushalt. Auch in diesem Jahr ist fraglich, ob tatsächlich alle geplanten Projekte verwirklicht werden können.

Eine noch nie dagewesene Zahl prangt über dem Haushalt 2023 der Stadt Rain – nämlich die Rekordsumme von 45,9 Millionen Euro (Verwaltungshaushalt 25,9 Millionen, Vermögenshaushalt 20 Millionen). War der Etat im vergangenen Jahr (41,3 Millionen Euro) schon beeindruckend, so legten Kämmerer Wolfgang Neuber und der Stadtrat diesmal noch eine Schippe drauf. Doch selbst wenn in dem 200 starken Zahlenwerk jede einzelne Position akribisch genau berechnet wurde, ist nicht alles kalkulierbar. Manche Frage muss offen bleiben: Wohin entwickeln sich die Kosten im laufenden Jahr? Wie sehr macht die Inflation zu schaffen? Wo fehlen Einnahmequellen und müssen neue gefunden werden? Ist die Verwaltung personell ausreichend aufgestellt, um sämtliche Projekte abzuwickeln?

Gerade was die Einnahmen betrifft, muss sich die Stadt Rain anstrengen. Mit Blick auf die kommenden Jahre jedenfalls stellt Kämmerer Neuber fest, dass es – Stand heute – jährlich Fehlbeträge zwischen 4,7 und 5,6 Millionen Euro geben wird. Dabei geht es rein um die Pflicht: Notwendige Aufgaben kosten Geld wie die Sanierung von Wasser- und Abwasserleitungen, Ertüchtigung der Kläranlage, Breitbandausbau, Kinderbetreuungsstätten, Straßensanierungen, Quartiersentwicklung Johannesviertel und, und, und.