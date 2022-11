Jugendliche demolieren Halloween-Deko in Rain

Jugendliche haben im Rainer Forellenweg Dekoration beschädigt. Ansonsten kam es in und um Rain vereinzelt zu Ruhestörungen.

Eine Gruppe Jugendlicher hat im Zuge der Halloween-Feierlichkeiten am Montag zwischen 19 und 19.30 Uhr im Forellenweg in Rain einen Pflanztrog umgeschmissen. Die am Haus angebrachte Halloween-Dekoration ist laut Polizei von den Jugendlichen absichtlich demoliert worden. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern bitte an die Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0. Ansonsten kam es in der Halloweennacht in und rund um Rain lediglich zu vereinzelten Ruhestörungen im Rahmen von privaten Feierlichkeiten, die ein polizeiliches Einschreiten erforderten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch