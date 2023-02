Jugendlicher handelt an Schule in Rain mit Drogen

Mit einem Drogenspürhund kommt die Polizei Rain einem jungen Drogendealer auf die Spur. Er gesteht, auf dem Gelände der Mittelschule damit zu handeln.

Die Polizei Rain hat im Zuge einer Drogenkontrolle an der Mittelschule Rain am Donnerstag einen Schüler als Drogendealer ermittelt. Der Jugendliche hat gestanden, mit harten Drogen und Marihuana zu handeln. Im Laufe weiterer polizeilicher Ermittlungen konnten insgesamt zwei Schüler als Händler überführt werden.

Dem Burschen auf die Spur gekommen waren die Polizeibeamten durch aufmerksame Schüler, die bereits vor gut einer Woche auf dem Schul- und Sportgelände mehrere kleine Päckchen mit weißem Pulver gefunden hatten. Sie meldeten dies bei der Schulleitung und diese wiederum der Polizei Rain. Ein Schnelltest der Substanzen - insgesamt etwa zehn Gramm in den beiden Päckchen - ergab, dass es sich um Amphetamin handelte.

Schulleitung bittet die Polizei in Rain auf dem Gelände zu kontrollieren

Aus diesem Grund wurde die Polizeiinspektion Rain von der Schulleitung der Mittelschule gebeten, eine Kontrolle der öffentlichen Bereiche in der Schule mit einem Drogenhund durchzuführen. Das passierte nun am Donnerstagvormittag - und wie sich herausstelle auch mit besorgniserregendem Ergebnis. Der Hund der Hundestaffel in Augsburg suchte zunächst die Außenanlagen um das Schulgelände ab, es folgte eine Kontrolle der Gebäude und auch der Sporthalle. In einer Umkleidekabine schlug der Diensthund an: Tatsächlich konnte in einer Umhängetasche eines Schülers Marihuana gefunden werden.

Dieser räumte ein, dass ihm die Drogen gehören und er auch damit auf dem Schulgelände handelt. Daraufhin wurde die Staatsanwaltschaft Augsburg über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Diese ordnete eine Wohnungsdurchsuchung beim Beschuldigten an, in deren Verlauf weiteres Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt wurde. (AZ)

Lesen Sie dazu auch