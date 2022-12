Kneipenstreit in Rain eskaliert - mehrere Ermittlungsverfahren laufen

In Rain kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Kneipenstreit eskalierte. Mehrere Ermittlungsverfahren laufen nun.

Ein Kneipenstreit hat in der Nacht von Freitag auf Samstag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 2 Uhr kam der Wirt einer benachbarten Kneipe zur Polizei Rain und teilte einen Streit in seiner Lokalität mit, den er nicht schlichten konnte. Als die Streife vor Ort eintraf, waren rund 30 Personen vor der Kneipe versammelt. Ein 20-Jähriger schlug dort auf einen am Boden liegenden 26-Jährigen ein, die hinzukommenden Polizisten gingen sofort dazwischen.

Erst prügelt der Sohn auf den Mann ein, dann geht der Vater auf ihn los

Der Angreifer wurde anschließend vorläufig festgenommen und seine Personalien festgestellt. Dabei wurden die Polizeibeamten heftig beleidigt. Währenddessen ging der Vater des 20-jährigen Angreifers auf den noch immer am Boden liegenden Mann los, was letztlich ebenfalls unterbunden werden konnte. Auch der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Auch er beleidigte die Polizisten. Die Stimmung unter den anwesenden Gästen war laut den Beamten sehr aufgeheizt und aggressiv.

Polizei fordert weitere Streifen zur Unterstützung an

Erst nach Eintreffen von mehreren Unterstützungsstreifen von den benachbarten Inspektionen konnte die Lage beruhigt und die Kneipe geschlossen werden. Eine Person fiel ebenfalls durch Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten auf. Auslöser für den körperlichen Übergriff war wohl ebenfalls Beleidigung. Die beteiligten Personen waren zudem alkoholisiert. Der 26-Jährige erlitt durch den Angriff augenscheinlich nur leichte Blessuren. Ein Polizeibeamter wurde an der Hand verletzt. Seitens der Polizei Rain wurden gegen mehrere Personen Ermittlungsverfahren wegen diverser Delikte eingeleitet. (AZ)