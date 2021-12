Konzert der Stadtkapelle Rain: Jetzt kann Weihnachten kommen

Plus Die Stadtkapelle Rain überträgt ihr Weihnachtskonzert ins Internet. Auf diese Weise erreicht das Orchester sein Publikum mit wunderbarer Musik.

Es ist der dritte Adventssonntag - er steht unter dem Leitwort "Gaudete" ("Freut euch") und Rain rüstet sich für den adventlichen Abend. Lichterglanz allenthalben, doch keine erwartungsvollen Spaziergänger eilen zum Kirchenkonzert der Stadtkapelle. Corona hat die Tür der Rainer Stadtpfarrkirche verschlossen. Im Gotteshaus indes rüsten sich die Musikerinnen und Musiker mit Stadtkapellmeister Andreas Nagl zu ihrem Vortrag, der diesmal per Livestream im Internet übertragen wird. Sie haben sich Beistand geholt: Stadtpfarrer Jörg Biercher und Lektorin Regina Rabuser helfen als Moderatoren mit spürbarer Freude mit, um mit ihren Worten und Gedanken zur festlich-sinfonischen Blasmusik des Vorstufenensembles und des großen Blasorchesters und somit zum Weihnachtsfest hinzuführen.