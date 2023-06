Krähenplage: Ist der Stadtpark in Rain in Gefahr?

Die Kolonie der geschützten Saatkrähen in Rain hat sich ausgedehnt. Die Befürchtung: Wenn es so weitergeht, kann ein Spielplatz bald nicht mehr genutzt werden.

In Rain weitet sich ein Phänomen aus, das man auch aus anderen Regionen Deutschlands kennt und das im Landkreis besonders den Bewohnern und Landwirten im südlichen Donau-Ries zu schaffen macht. Es trägt mittlerweile den Stempel „Plage“ und „Problem“ und handelt sich um die zunehmende Vermehrung der Saatkrähen. Sie lärmen, sie koten, sie rotten sich gerne zu großen Schwärmen zusammen, vernichten ganze Ernten und gehen vielen Menschen gehörig auf die Nerven. War diese Art vor einigen Jahren noch vom Aussterben bedroht, so sind die Tiere inzwischen europaweit geschützt und erweitern ihre Populationen nahezu ungehindert. Nun zeichnet sich für Rain eine Entwicklung ab, die dramatisch werden könnte, wie Bürgermeister Karl Rehm sagt.

Denn während sich die Krähenkolonie von der Grotte überraschenderweise fast verzogen habe, so Rehm, habe sich die hinter dem ehemaligen Blumenhotel in Richtung Stadtpark deutlich ausgedehnt. Sie bevölkert dort mehr und mehr auch die Bäume am östlichen Eingang der Grünanlage. Betroffen sind unter anderem der private Zaubergarten des Vereins Freundeskreis Stadtpark und der große öffentliche Spielplatz.

Krähenplage in der Stadt Rain: Es gab einen Ortstermin

Bei einem Ortstermin schilderten Bürgermeister Rehm, Stadt- und Kreisrat Florian Riehl und FW-Landtagskandidat Michael Bosse dem Landtagsabgeordneten Fabian Mehring die Lage in Rain. Gemeinsam mit seinem Kollegen Johann Häusler macht sich der FW-Politiker Mehring seit mehreren Jahren für ein effizientes Saatkrähenmanagement im Freistaat stark. Sie initiieren ein landesweites Forschungsprojekt mit einem Schwerpunkt im Landkreis Donau-Ries.

Im Zuge dessen wurden vom Umweltministerium etwa Vergrämungsmaßnahmen ausprobiert und bewertet, Untersuchungen zum Schutz von Saatgut durchgeführt und Erhebungen zur Entschädigung der Landwirtschaft vorgenommen. Insbesondere beinhaltete der Forschungsansatz auch eine Bestandserhebung der Krähenpopulation in Bayerisch-Schwaben. Die Erkenntnis daraus: Aus einer bedrohten Art ist längst eine Überpopulation geworden, die sich seit geraumer Zeit binnen weniger Jahre jeweils verdoppelt.

„Wir haben alles ausprobiert – das Problem verlagert sich lediglich“

„Wie im Hitchcocks Film ,die Vögel´“, kommentiert Fabian Mehring, als er den Blick über den von schwarzen Vögeln übersäten Spielplatz schweifen lässt und von dort zum ebenfalls von den Tieren besetzen kleinen Biergarten des Zaubergartens. Dieser Biergarten kann unter den nistenden Vögeln bereits jetzt zeitweise nicht mehr öffnen, wie Rehm dem Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion im Landtag erklärt. „Wenn sich die Krähen weiterhin so rasant vermehren, wird auch der Spielplatz im Stadtpark bald nicht mehr genutzt werden können“, befürchtet Stadt- und Kreisrat Florian Riehl.

Auch in anderen Orten sind die Krähen zu einem Problem geworden

Das ist eine Situation, die Mehring bereits aus anderen Orten kennt. Auch in seiner Heimatkommune Meitingen und in der Allgäu-Metropole Kempten waren die öffentlichen Parks in den vergangenen Jahren zeitweise nicht mehr betretbar, wie er sagt.

„Wir haben nahezu alles probiert: vom Falkner, über lärmende Musikkapellen bis zum Entfernen der Nester. Angesichts der krassen Überpopulation zeigt sich aber, dass das Problem durch Vergrämung höchstens verlagert werden kann. Befreit man den Park, besiedeln die Tiere eben ein Wohngebiet oder richten gigantische Schäden in der Landwirtschaft an“, erklärt Mehring. Ein Eindruck, den auch FW-Landtagskandidat Michael Bosse in seiner Funktion als Vizeoberbürgermeister der Stadt Donauwörth aus eigenem Erleben bestätigen kann.

Mehring: „Der Schutzstatus der Krähen ist ein Relikt aus der Vergangenheit“

Mehring: „Am Ende muss man einfach konstatieren: Der in 1980er-Jahren verhängte Schutzstatus ist ein Relikt aus der Vergangenheit. So richtig und wichtig es damals war, die Krähen erfolgreich vor dem Aussterben zu schützen, so falsch und kontraproduktiv ist es, die heutige Überpopulation gesondert zu schützen. Stattdessen muss man erkennen, dass die Maßnahmen zum Bestandsschutz erfreulich gut geklappt haben und jetzt enden müssen.“

Folgerichtig, so Mehring weiter, habe sich seine Regierungsfraktion bereits per Bundesratsinitiative für die Aufhebung des Schutzstatus ausgesprochen, scheitere damit aber bislang noch auf europäischer Ebene. Bürgermeister Rehm ermunterte Mehring im Zuge dessen zu einer konzertierten Aktion mit möglichst vielen Bürgermeistern aus dem besonders von der Krähenplage betroffenen Regierungsbezirk Bayerisch-Schwaben. „Am Ende muss das in Brüssel entschieden werden, wo man sich bislang nicht für nordschwäbische Parks und Bauern interessiert. Deshalb müssen wir gemeinsam Druck aufbauen, um das Problembewusstsein zu schärfen und endlich eine Lösung zu erreichen“, lautet Mehrings Strategie. Die aktuelle Lage, so ist sich der Abgeordnete sicher, schade jedenfalls Tierschutz, Natur, Menschen und Landwirtschaft gleichermaßen. (wüb/pm)