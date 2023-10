Kulturnacht am 14. Oktober: Pralle Kultur in der Rainer Innenstadt

Die Stadt Rain lädt zur ersten Kulturnacht am 14. Oktober ein. Wie vielseitig Kulturschaffen in der Lechstadt ist, zeigen dann 40 Einzelinterpreten und Gruppen.

Wer erinnert sich noch an den Rainer Faschingsumzug 1973? An die Landung großer Transportflugzeuge der US-Armee zwischen Bayerdilling und Gut Sulz im Herbst 1980 oder an „30 Jahre Stadtkapelle 1986“? Ereignisse wie diese sind filmisch dokumentiert und am Samstag, 14. Oktober, ab 18 Uhr im Hinterhof des B.H.-Claps zu sehen. Aber nicht nur der Filmclub gibt den Startschuss in eine lange, erlebnisreiche Kulturnacht, die die Stadt Rain zum Klingen bringen wird. Zeitgleich machen acht Veranstaltungen und acht Ausstellungen den Auftakt. Und damit nicht genug: Insgesamt gibt es fünf Stunden lang an 25 Orten viel zu erleben. Alle Schauplätze sind fußläufig erreichbar, liegen zwischen VR Bank und Dehner Bistro. Im Wesentlichen konzentriert sich das kulturelle Nachtleben auf Haupt- und Schlossstraße.

Bürgermeister Karl Rehm stellte jetzt Programm und Finanzierung dem Kultur- und Festausschuss vor. Die reinen Auslagen für die Stadt werden durch Sponsoren und 1500 Euro aus dem Projektfonds getragen. „40 Einzelinterpreten und Ensembles lassen keine Wünsche offen und belegen, wie vielseitig kulturelles Leben in Rain ist und dass es an Aktiven nicht mangelt“, so Rehm. Alle Mitwirkenden sind ehrenamtlich dabei, deshalb ist der Eintritt kostenlos. Es gibt jedoch sechs Spendenboxen, deren Inhalt unter den Kulturschaffenden aufgeteilt werden wird.

Ideengeberin und Mit-Organisatorin ist Barbara Würmseher. Geboten wird ein Mix aus Instrumentalmusik, Gesang, Literatur, Tanz, Malerei, Fotografie, Museum und mehr. Eine der Grundideen ist, die Breite des Kulturschaffens in der Lechstadt kennenzulernen. Deshalb sind die einzelnen Sequenzen jeweils auf rund 20 Minuten angelegt, viele Programmpunkte werden mehrfach angeboten. Und trotzdem sollte man sich einen Plan machen, was man im Laufe des Abends besuchen will. Hier die Programmpunkte im Einzelnen:

Dehner Gartenbistro : Band "My Generation" (18 und 19 Uhr), Lesung Jürgen Ziegelmeir mit Musik (20 und 21 Uhr), Fackelführung Blumenpark (22 Uhr).

: Band "My Generation" (18 und 19 Uhr), Lesung Jürgen Ziegelmeir mit Musik (20 und 21 Uhr), Fackelführung Blumenpark (22 Uhr). Eingang Stadtpark : Fackelführung der RainLotsen (19.30 bis 20.45 Uhr).

: Fackelführung der RainLotsen (19.30 bis 20.45 Uhr). Schwabtor : Ausstellung " Rain fotografisch" der Rainer Fotofreunde (18 bis 23 Uhr).

: Ausstellung " fotografisch" der Fotofreunde (18 bis 23 Uhr). Spitalkirche : Posaunenchor Rain (18, 18.45 und 19.30 Uhr), Führung Freundeskreis Alt Rain (20 Uhr), Chor Briganori (20.45, 21.30 und 22.15 Uhr)

: Posaunenchor (18, 18.45 und 19.30 Uhr), Führung Freundeskreis Alt (20 Uhr), Chor Briganori (20.45, 21.30 und 22.15 Uhr) Lutz-Saal : Kabarettgruppe Problemzonen (18, 19 und 20 Uhr), Castle Home Jazzband (21.45 und 22.30 Uhr).

: Kabarettgruppe Problemzonen (18, 19 und 20 Uhr), Castle Home Jazzband (21.45 und 22.30 Uhr). Stadtsparkasse : Ausstellung "Alte Spardosen aus aller Welt", Franz Müller (18 bis 23 Uhr), Knut der Zau-Bär-er (18 und 18.45 Uhr), Chor Staudheim (20 und 21 Uhr).

: Ausstellung "Alte Spardosen aus aller Welt", (18 bis 23 Uhr), Knut der Zau-Bär-er (18 und 18.45 Uhr), Chor (20 und 21 Uhr). Lachner-Museum : Führung mit Harald Mann (18.30 und 19.30 Uhr).

: Führung mit (18.30 und 19.30 Uhr). Stadtpfarrkirche : Kirchenchor Rain (19.45 Uhr), Vorstufenensemble Stadtkapelle (20.45 Uhr), Stadtkapelle Rain (21.30 Uhr), Orgelmusik mit Franziskus Wawrzik und Simon Briglmeir (22.30 Uhr).

: Kirchenchor (19.45 Uhr), Vorstufenensemble (20.45 Uhr), (21.30 Uhr), Orgelmusik mit und Simon Briglmeir (22.30 Uhr). Allerheiligenkapelle und Karner : Zeit für Ruhe und Besinnung (18.30 und 20.30 Uhr), Führungen Freundeskreis Alt Rain (19.30 und 21.30 Uhr).

: Zeit für Ruhe und Besinnung (18.30 und 20.30 Uhr), Führungen Freundeskreis Alt (19.30 und 21.30 Uhr). Gasthaus "Zum Boarn ": Lech-Paartal-Musi (18, 20 und 22 Uhr), Schenk&Roßkopf mit Steirischen Harmonikas (19, 21 und 22.30 Uhr).

": Lech-Paartal-Musi (18, 20 und 22 Uhr), Schenk&Roßkopf mit Steirischen Harmonikas (19, 21 und 22.30 Uhr). B.H.-Clap Hinterhof : Filmvorführungen aus der jüngeren Geschichte Rains mit dem Film-Club Rain (18, 19, 20, 21 und 22 Uhr).

: Filmvorführungen aus der jüngeren Geschichte mit dem Film-Club (18, 19, 20, 21 und 22 Uhr). B.H.-Clap Bar : Magdalena Rabuser mit selbst komponierten Songs (18, 19, 20, 21 und 22 Uhr).

: Magdalena Rabuser mit selbst komponierten Songs (18, 19, 20, 21 und 22 Uhr). Schloss-Foyer : Vokalkreis Rain und Marina Forthofer-Safiullina (Klavier) mit irisch-schottischen Liedern (18.15 und 18.45 Uhr), Liederkranz Rain (20.30 und 21.15 Uhr).



: Vokalkreis und Marina (Klavier) mit irisch-schottischen Liedern (18.15 und 18.45 Uhr), Liederkranz (20.30 und 21.15 Uhr). Schloss-Saal : Lichtbildervorträge von Franz Müller (18 Uhr "Dehner", 19 Uhr "Gubi", 22 Uhr "Wirtshäuser früher"), Singkreis Gempfing und Andrea Meggle (Klavier) mit Kompositionen von John Rutter u.a. (20.15 und 21 Uhr).

: Lichtbildervorträge von (18 Uhr "Dehner", 19 Uhr "Gubi", 22 Uhr "Wirtshäuser früher"), Singkreis Gempfing und (Klavier) mit Kompositionen von u.a. (20.15 und 21 Uhr). VR-Bank Foyer : Ausstellung Malerei Maurizio Mosena (18 bis 23 Uhr).

: Ausstellung Malerei Maurizio Mosena (18 bis 23 Uhr). VR-Bank, Daprai-Museum : Führungen (18, 20 und 22 Uhr)

: Führungen (18, 20 und 22 Uhr) VR-Bank Saal : Bläserklasse der Realschule Rain (18.30 und 19.15 Uhr), Sophia Thumm (Geige) & Marina Forthofer-Safiullina (Klavier (20.30, 21.15 und 22 Uhr).

: Bläserklasse der Realschule (18.30 und 19.15 Uhr), (Geige) & Marina (Klavier (20.30, 21.15 und 22 Uhr). Schreinerei Maierhofe r: Lesung Günter Schäfer (18.30 und 20.30 Uhr), Musik mit den m&ms (19.30, 21.15 und 22.15 Uhr).



r: Lesung (18.30 und 20.30 Uhr), Musik mit den m&ms (19.30, 21.15 und 22.15 Uhr). Modehaus Britzelmeir : Lebendige Schaufensterpuppen (18, 19, 20, 21 und 22 Uhr).

: Lebendige Schaufensterpuppen (18, 19, 20, 21 und 22 Uhr). Architekturbüro Mener : Ausstellung Malerei Maxi Dußmann (18 bis 23 Uhr), Musik Haschio (20 und 22 Uhr).

: Ausstellung Malerei Maxi Dußmann (18 bis 23 Uhr), Musik Haschio (20 und 22 Uhr). Wasserturm : Fotoausstellung Rainer Nitsche (18 bis 23 Uhr).

: Fotoausstellung (18 bis 23 Uhr). Pfarrzentrum kleiner Saal : Ausstellung "Aus Rainer Lust am Malen" (18 bis 23 Uhr).

: Ausstellung "Aus Lust am Malen" (18 bis 23 Uhr). Pfarrzentrum großer Saal : Heimat- und Volkstrachtenverein d'Roaner (18 und 18.45 Uhr), Line Dance mit den Tilly-Liners (19.45 und 21.15 Uhr), Erlebnistanz mit Angelika Schmidt-Thrul (20.30 und 22 Uhr).

: Heimat- und Volkstrachtenverein d'Roaner (18 und 18.45 Uhr), Line Dance mit den Tilly-Liners (19.45 und 21.15 Uhr), Erlebnistanz mit Angelika Schmidt-Thrul (20.30 und 22 Uhr). Die Galerie von Gabriele Klug : Bildhaftes Gestalten und Schreiben - Ausstellung Anna Mayrhofer (18 bis 23 Uhr) mit Klaviermusik von Harald Mann (ab 20 Uhr).

: Bildhaftes Gestalten und Schreiben - Ausstellung (18 bis 23 Uhr) mit Klaviermusik von (ab 20 Uhr). Heimatmuseum : Ausstellung " Rain in die Tasche" von Franz Müller (18 bis 23 Uhr), Stubenmusi "Saitenklang" (19 bis 21 Uhr).

info: Die gedruckt Broschüre ist erhältlich im Tourismusbüro des Rathauses, die digitale Version unter www.rain.de/kulturnacht.

