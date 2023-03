Rain

vor 53 Min.

Die Kulturnacht in Rain soll ein großes Wir-Gefühl erzeugen

In Rain soll im Oktober eine Kulturnacht stattfinden. Derzeit laufen die Planungen, damit sich zahlreiche Kulturschaffende aus dem Stadtgebiet in der Innenstadt präsentieren können.

Plus Im Herbst soll die Hauptstraße in Rain zur bunten, lebendigen Kulturmeile werden. Jetzt findet ein Info-Abend für Kulturschaffende statt.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Späte Abendstunden, viele Schauplätze, mannigfaltige Akteure und ein entspannter Bummel von Ort zu Ort: In einer Kulturnacht will die Stadt Rain die Hauptstraße und angrenzende Bereiche zum Klingen bringen und mit ganz verschiedenen künstlerischen Genres erfüllen. Im Herbst sollen Chöre, Instrumentalgruppen, Autoren, Kabarettisten, Bands, Maler und Fotografen, Filmemacher, Theaterleute und andere Kulturschaffende mehr in Rain ins Rampenlicht gerückt werden. Führungen sollen an interessante Orten geleiten, Kurz-Vorträge geschichtliche Episoden beleuchten. Und das alles soll in kleinen, leicht verdaulichen kulturellen Häppchen präsentiert werden.

