Kurioser Fahrraddiebstahl in Rain

Ein 15-Jähriger ist am Rainer Bahnhof Opfer eines kuriosen Diebstahls geworden: Ein Unbekannter klaute sein Fahrrad, hinterließ aber Vorderreifen und Schloss.

Einen kuriosen Diebstahl haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion Rain am Montagnachmittag aufgedeckt: Demnach klaute ein zunächst unbekannter Täter am Rainer Bahnhof zwischen 7 und 13 Uhr ein angekettetes Mountainbike. Als der 15-jährige Eigentümer zur Mittagszeit zu seinem Fahrrad kam, fand er am Ständer lediglich noch das Vorderrad und das Schloss – der Rest des Fahrrads war laut Angabe der Polizei verschwunden.

Vorderreifen und Schloss blieben am Fahrradständer des Rainer Bahnhofs

Gegen 17.30 Uhr sah der Beklaute im Stadtgebiet einen Mann, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der 34-Jährige konnte von Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des besonders schweren Fahrraddiebstahls ermittelt. (AZ)

