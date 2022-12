Ladendieb in Rain nimmt Jacken an sich und flüchtet mit der Beute

Auf seiner Flucht wird der etwa 40-jährige Täter aber von einem Passanten aufgehalten.

In einem Rainer Modegeschäft beobachtete eine aufmerksame Verkäuferin am Mittwoch gegen 14.15 Uhr einen Ladendieb. Der etwa 40-jähriger Mann nahm zwei Winterjacken aus einem Kleiderständer im Außenbereich und flüchtete damit. Die Verkäuferin nahm die Verfolgung auf und machte auf den Dieb laut aufmerksam. Ein 55-jähriger Fußgänger bekam dadurch den Diebstahl mit und konnte den in seine Richtung flüchtigen Täter zunächst aufhalten. Der Dieb warf die Winterjacken umgehend zu Boden und setzte seine Flucht erfolgreich fort. Das Diebesgut konnte unbeschädigt an das Modegeschäft zurückgegeben werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Rain zu melden (Telefon 09090/7007-0). (AZ)