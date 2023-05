Ladendieb stiehlt Alkohol in Rain

Ein Dieb stiehlt in Rain eine Flasche Likör, aber das Personal ist aufmerksam.

In Rain hat ein junger Mann Alkohol gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, nahm der 18-Jährige am Donnerstagabend eine Flasche Likör aus einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße mit. Er steckte die Flasche mit einem Wert von 13,99 Euro in seinen Rucksack und ging damit durch den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Das Personal bemerkte den Vorfall und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. (AZ)

Lesen Sie dazu auch