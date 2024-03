Ladendieb stiehlt Schnaps für 1,69 Euro: Strafanzeige

In Rain lässt sich ein Mann zu einem Diebstahl hinreißen. Die kleine Flasche bringt dem Dieb großen Ärger ein.

Wegen eines Ladendiebstahls mit einem Schaden von 1,69 Euro hat sich ein Mann in Rain eine Strafanzeige eingehandelt. Der 51-Jährige hielt sich laut Polizei am Samstagvormittag in einem Supermarkt auf. Das Personal beobachtete, wie sich der Verdächtige eine kleine Schnapsflasche in die Jackentasche steckte und den Laden später verließ, ohne das hochprozentige Getränk zu bezahlen.

Noch auf dem Parkplatz trank der Mann die Flasche leer. Das Unternehmen zeigte ihn an. (AZ)