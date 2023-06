Ladendiebe mit präparierter Tasche in Drogeriemarkt

In Rain haben zwei Diebe versucht, Rasierklingen aus einem Laden zu stehlen. Die Polizei schnappt einen der beiden.

Zwei Ladendiebe haben in Rain versucht, Rasierklingen zu stehlen. Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine Angestellte eines Drogeriemarktes in der Neuburger Straße am Dienstagvormittag zwei Männer. Diese gingen mit einer roten Tasche durch den Kassenbereich, ohne die darin befindliche Ware zu bezahlen. Dann stellte einer der beiden die Tasche ab und die Männer verließen das Geschäft.

Ein Blick in die Tasche zeigte, dass sich darin Rasierklingen im Wert von über 600 Euro befanden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Tasche entsprechend präpariert war, damit die gesicherte Ware beim Verlassen des Geschäfts keinen Alarm auslöst. Einen der mutmaßlichen Täter konnte die Polizei im Stadtgebiet festnehmen. Er ist 57 Jahre alt. Hinsichtlich des Komplizen laufen weitere Ermittlungen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch