Ladendiebin nennt falsche Personalien

Eine Frau stiehlt Parfüm und Süßwaren in einer Drogerie in Rain und nennt, als sie erwischt wird, einen falschen Namen.

Das aufmerksame Personal eines Drogeriemarkts in Rain hat am Donnerstagnachmittag eine Ladendiebin erwischt. Die 50-Jährige steckte der Polizei zufolge ein Parfüm ihre Jackentasche. Anschließend nahm die Frau diverse Süßwaren aus den Regalen und packte diese teilweise in eine mitgebrachte Papiertüte. An der Kasse bezahlte die Kundin aber nur einige der Süßigkeiten.

Die Filialleiterin stellte die Verdächtige zur Rede und nahm sie mit ins Büro. Dort gab die 50-Jährige völlig falsche Personalien an. Der Polizei gelang es, die tatsächliche Identität der Frau herauszufinden. Die Beute hatte einen Wert von knapp 22 Euro. Die Diebin erhielt ein zweijähriges Hausverbot ausgesprochen. (AZ)