Rain / Kreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Zwischen Dankbarkeit und Zuweisungschaos: Flüchtlingshilfe läuft durchwachsen

In Rain sind die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine im ehemaligen Blumenhotel angekommen. Sie haben viel hinter sich, bis sie hier erstmal für einige Wochen bleiben können.

Plus Am Mittwoch treffen die ersten Ukrainer im Blumenhotel in Rain ein. Doch die Aufnahme der Flüchtlinge läuft chaotisch. Landrat Rößle zieht die Reißleine.

Von Barbara Würmseher

Mittwochvormittag am Blumenhotel in Rain: Monatelang hat das Haus nach seiner Schließung leer gestanden. Jetzt herrscht dort rege Geschäftigkeit. Ehrenamtliche des neu gegründeten Rainer Helferkreises warten vor der Eingangstüre, Mitarbeiter des Unternehmens treffen letzte Vorbereitungen, Dolmetscher stehen bereit und offizielle Vertreter von Stadt und Kirche kommen vorbei. Sie alle wollen helfen, doch dass das gar nicht so einfach möglich ist, zeigt sich dieser Tage auf ekatante Weise.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen