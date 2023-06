Kreisjugendfeuerwehrtag: 212 Jugendliche waren "alle Sieger"

Plus Der gesamte Feuerwehrnachwuchs aus dem Donau-Ries hat sich erfolgreich dem Leistungswettbewerb beim Kreisentscheid gestellt. Den Pokal allerdings holte sich die Mannschaft, die auch Gastgeber war.

Wer den 19. Kreisjugendfeuerwehrtag verfolgt hat, stimmte Markus Meyr uneingeschränkt zu. „Ihr alle seid heute Sieger“, gratulierte der Kreisfeuerwehrjugendwart den 212 Jugendlichen im Alter von zwölf bis 18 Jahren, die sich dem Leistungswettbewerb stellten. 53 Teams aus 22 Feuerwehren zeigten beim Kreisentscheid in Rain ihr Können und Wissen. Die Rainer Jugendwehr, in der das Team um Jugendwart Philipp Marb vier Mannschaften ausgebildet hat, zeigte sich nicht „gastfreundlich“. Rain 2 holte sich nämlich den Siegerpokal. Jeder der zehn Pokalgewinner erhielt Beifall – anhaltend war der Applaus aber für Altisheim-Leitheim: Drei der vier Teams belegten die Ränge sieben, sechs und fünf.

Orange und blau waren die dominierenden Farben auf dem Dehner-Gelände, auf dem ein 20 Mann starkes Schiedsrichterteam der Kreisbrandinspektion die Leistungen bewertete. Auffällig war einmal mehr, dass die Feuerwehr längst keine Männerdomäne mehr ist: Rund ein Drittel der Teilnehmenden war weiblich.