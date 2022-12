Rain/Landkreis

12:00 Uhr

Rains zweite Jugendfeuerwehr-Mannschaft wird Schwabensieger

Die zweite Mannschaft der Jugendfeuerwehr Rain gewann bei Aktionstag der Jugendfeuerwehr Schwaben den Edgar-Ruprecht-Pokal (in Form eines Hahns). Unser Bild enstand beim Empfang im Rathaus.

Plus Im Wettkampf um den Edgar-Ruprecht-Pokal ließ die Mannschaft aus Rain 93 andere Trupps hinter sich. Aber auch weitere Jugendmannschaften waren erfolgreich mit dabei.

Von Barbara Würmseher

94 Mannschaften, mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer – und am Ende ein Sieger: Beim Wettbewerb der schwäbischen Jugendfeuerwehren um den Edgar-Ruprecht-Pokal 2022 setzte sich die zweite Mannschaft der Jugendfeuerwehr Rain in Laufe eines Aktionstags gegen alle anderen Mitbewerber durch und brachte die begehrte Trophäe nach Hause. Mit lediglich 112 Strafpunkten lag das Team mit Ramona Griebsch, Elina Wawrzik, Alexander Haberl und Thomas Fränkel bei der Auswertung an der Spitze. Zum Vergleich: die letztplatzierte Mannschaft hatte 458 Strafpunkte.

