Lions-Club Dillingen spendet Avatar für Realschule Rain

Für Kinder und Jugendliche mit einer langwierigen Krankheit oder schweren Behinderung ist der Schulbesuch oft nur phasenweise möglich. Hier hilft ein sogenannter „Avatar“ diesen Schülerinnen und Schülern, auch dann aktiv am Unterricht teilnehmen zu können. Ein solcher Avatar sieht aus wie ein Puppenkopf und hat Augen, Ohren und eine Stimme. Die Schülerin oder der Schüler steuert den Avatar über den Laptop von zu Hause aus, hört und sieht das Unterrichtsgeschehen, kann sich zu Wort melden und sich so am Unterrichtsgespräch unmittelbar beteiligen. Auf Vermittlung des Vereins Glühwürmchen hat der Lions-Club Dillingen einen solchen Avatar der Realschule Rain gespendet, die auch die besonders auf Pflege angewiesene Schülerin Emily besucht. Bei der Übergabe an die Schule durch Lions-Mitglied Bernd Bley betonte Schulleiter Christian Sattich, dass das Gerät natürlich vor allem Emily, aber auch allen anderen Schülerinnen und Schülern im Bedarfsfall eine Möglichkeit zur Teilnahme am Unterricht bieten könne. Die Klasse von Emily hat den Avatar als besonderen Schüler in die Gemeinschaft aufgenommen. Er wird sogar in die Pause mitgenommen, sodass Emily auch hier in das Schulleben eingebunden werden kann.

