Rain

vor 32 Min.

Lizzy Aumeier in Rain: "Entweder ist es ein Mensch, oder ein Depp"

Plus Die Musikkabarettistin gibt beim B.H.-Clap in Rain ein fulminantes Gastspiel. Mit ihrer rustikalen Art und ihren treffsicheren Pointen landet sie einen Lacherfolg nach dem anderen.

Von Wolfgang Römer

„Quallen haben 650 Millionen Jahre ohne Hirn überlebt – es besteht also noch Hoffnung für die Menschheit!“ Das findet die Musikkabarettistin Lizzy Aumeier in ihrer gewohnt direkten und rustikalen Art und hat damit die Lacher durchgehend auf ihrer Seite. Wortgewaltig rechnet sie bei ihrem Auftritt im B.H.-Clap Rain in ihrem Programm „Jetzt erst recht!“ mit den Schwurblern ab, die in den zweieinhalb Jahren der Pandemie Hochkonjunktur hatten.

Von wegen Schwarmintelligenz: „1000 Idioten ergeben noch keinen Intellektuellen!“, verkündet die Protagonistin und schießt sich auf Querdenker und verwandte Strömungen ein. Jedem, der AfD wählt, wünscht sie „beim nächsten Sex kurz vorm Orgasmus eine Werbung von Seitenbacher Müsli!“

