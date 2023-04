Lkw-Fahrer mit über zwei Promille in Rain unterwegs

Seine Kollegen wollten ihn noch abhalten, dennoch stieg ein Lkw-Fahrer betrunken in sein Fahrzeug. Wenig später stoppte ihn dann die Polizei.

Am Samstagabend ist ein betrunkener Lkw-Fahrer in Rain gestoppt worden. Obwohl in Kollegen davon abhalten wollten, stieg der 31-Jährige betrunken in sein Fahrzeug und fuhr vom Wartebereich eines Gartenbaubetriebs los. Kurze Zeit später kehrte er zurück und stellte sein Fahrzeug ab. Die Polizei wurde in der Zwischenzeit ebenfalls gerufen. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Führerschein kann nicht sichergestellt werden

Der Führerschein des Beschuldigten konnte, da dieser in Deutschland keinen Wohnsitz hat, von den Beamten nicht sichergestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten entlassen. (AZ)