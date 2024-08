Mann aus Rain fährt mit zwei Promille in fremdes Grundstück

Ein 34-jähriger Rainer war am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Rainer Preußenallee in Richtung Donauwörther Straße unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß sein 42-jähriger Mitfahrer. Aufgrund seiner Alkoholisierung, ein späterer Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kam in einem angrenzenden Grundstück zum Stillstand.

Beifahrer wird beim Aufprall verletzt

Durch den Aufprall wurde der Beifahrer, bei welchem ein Alkoholtest von knapp drei Promille festgestellt wurde, leicht verletzt. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus in Donauwörth durchgeführt. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalles wurde zudem festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss sich jetzt wegen mehrerer Straftaten verantworten. Der Sachschaden beträgt laut Angaben der Polizei Rain gut 6000 Euro. (AZ)